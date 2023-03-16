Разведчики НВВКУ подорвали условного противника под Новосибирском

Разведчики НВВКУ подорвали условного противника. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Разведчики НВВКУ подорвали условного противника в ходе занятий по минно-взрывному делу на полигоне Кольцово.

— Во время боевой подготовки военнослужащие выполнили инженерную разведку и, проведя расчёты на закладку взрывчатого вещества, изготовили боевые заряды и произвели подрывы объектов, используемых условным противником, — рассказали в пресс-службе ЦВО.

Перед боевой подготовкой разведчики прошли теоретический курс. Они изучили классификацию и характеристику взрывчатых веществ, а также научились рассчитывать количество взрывчатки для подрыва деревянный, бетонных и конструкций из других материалов.

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