Разведчики НВВКУ подорвали условного противника под Новосибирском

Разведчики НВВКУ подорвали условного противника.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Разведчики НВВКУ подорвали условного противника в ходе занятий по минно-взрывному делу на полигоне Кольцово.
— Во время боевой подготовки военнослужащие выполнили инженерную разведку и, проведя расчёты на закладку взрывчатого вещества, изготовили боевые заряды и произвели подрывы объектов, используемых условным противником, — рассказали в пресс-службе ЦВО.
Перед боевой подготовкой разведчики прошли теоретический курс. Они изучили классификацию и характеристику взрывчатых веществ, а также научились рассчитывать количество взрывчатки для подрыва деревянный, бетонных и конструкций из других материалов.
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