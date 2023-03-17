«Не ходили к наркологу»: В Новосибирске суд лишил водительских прав 20 водителей, состоящих на учете

Суд лишил водительских прав граждан, состоящих на учете у нарколога. Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП»

В Новосибирске суд лишил водительских прав 20 граждан, страдавших алкоголизмом и наркоманией. Об этом сообщили в прокуратуре Ленинского района.

- В 2022 году прокуратура предъявила 24 иска о лишении водительских прав граждан, состоящих на учете в наркологическом диспансере и страдающим зависимостью от алкоголя и наркомании, что является противопоказанием к управлению транспортными средствами. Граждане от 24 до 45 лет не проходили лечение у нарколога, не посещали врача, – сообщила КП-Новосибирск помощник прокурора Ленинского района Олеся Аленина.

Суд удовлетворил 20 исков, по итогам решений 13 водительских удостоверений изъяли сотрудники МВД, еще 7 были прекращены из-за невозможности изъять их. Еще 2 иска рассматриваются, остальные направлены к рассмотрению в суды Москвы и Новосибирска.

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