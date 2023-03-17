Из Новосибирской области уехало 66 тысяч человек за 2022 год

В 2022 году из области уехало меньше людей, чем в 2021. Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»

Из Новосибирской области уехали 66 тысяч человек за 2022 год. Это меньше на 500 человек, чем в 2021 году. Информация об этом появилась на сайте Новосибирскстат.

Известно, что внутри региона люди стали перемещаться меньше. За прошлый год уехало 10 тысяч человек, а прибыло на 9 тысяч больше.

А вот за пределы региона за прошлый год выехали 37 тысяч человек. Это цифра увеличилась по сравнению с 2021 годом. Так, ещё в 2021 году наша область пополнилась тысячей жителей других субъектов страны, а в прошлом - наоборот, убыло больше тысячи.

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