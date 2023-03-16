Ударил ножом 75 раз: в Новосибирске мужчину отправили в колонию за убийство 30-летней давности

В Новосибирске мужчину отправили в колонию за убийство 30-летней давности. Фото: СК СКР по НСО

В Новосибирске мужчину отправили в колонию за убийство 30-летней давности. Еще в 1987 году он напал на свою знакомую с ножом, а потом долго скрывался.

— 28 июня 1987 года 21-летний осужденный, находясь со знакомой девушкой на территории приусадебного участка дома по улице Почтовый лог Дзержинского района Новосибирска. Между молодыми людьми возникла ссора, в ходе которой он более 75 раз ударил ее ножом. Девушка скончалась на месте от полученных травм. На следующий день парень сбежал из региона и все это время жил в Самарской области, — рассказали в областном Следственном комитете.

По данному факту возбудили уголовное дело по статье 102 УК РФ «Убийство с особой жестокостью». Личность подозреваемого тогда установили и объявили его в розыск, заочно предъявив обвинения.

Мужчину нашли в Самаре, задержали и доставили в Новосибирск. На допросе он признал свою вину и дал подробные показания. Суд признал его виновным и отправил в колонию общего режима на 9 лет.

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