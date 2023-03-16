Спасатели попали к пенсионерке через соседний балкон. Фото: Спасатели МАСС

В Новосибирске пенсионерка оказалась заперта на балконе без верхней одежды. Инцидент произошел вечером 15 марта. Вызволяли женщину из западни спасатели.

— На телефон дежурного поступила информация, что на Дуси Ковальчук пожилая женщина 1938 года рождения находится на балконе на 4 этаже многоквартирного дома, родственники находятся у двери, попасть в квартиру не могут. Бабушка вышла на балкон без верхней одежды и может замёрзнуть, — рассказали в МАСС.

Чтобы попасть к пенсионерке, спасателям пришлось использовать альпинистское снаряжение и перелазить с соседнего балкона. В итоге к женщине удалось попасть и открыть балконную дверь, а потом отпереть и квартиру, впустив родственников. Медпомощь пенсионерке не потребовалась.

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