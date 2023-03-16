В Новосибирске автомобиль сбил двух подростков на пешеходном переходе и уехал

В Кировском районе Новосибирска двое подростков попали под колеса авто. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирску
В Кировском районе Новосибирска двое подростков попали под колеса авто. ДТП произошло в четверг, 16 марта, на улице Прокопьевской.
Как сообщили в Госавтоинспекции по Новосибирску, водитель скрылся с места ДТП. Сейчас его разыскивает полиция.
Известно, что подростки шли по нерегулируемому пешеходному переходу, когда на них наехала машина. Пострадали мальчики 12 и 13 лет.
− Пострадавшие доставлены в лечебное учреждение, характер травм уточняется, − сообщили в Госавтоинспекции.
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