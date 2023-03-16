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НовостиОбщество16 марта 2023 14:35

Новосибирские студенты изобрели контейнер для перевозки живого сердца

Проект выиграл грант Российского научного фонда
Никита МАНЬКО
Никита МАНЬКО
Новосибирские студенты изобрели контейнер для перевозки живого сердца.

Новосибирские студенты изобрели контейнер для перевозки живого сердца.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Молодые врачи из Новосибирска изобрели специальный кювез для перевозки живых органов для трансплантации. Проект выиграл грант Российского научного фонда, сообщили в пресс-службе НМИЦ имени академика Е.И. Мешалкина.

Разработчиками проекта стали молодые ученые, врачи, ординаторы клиники Мешалкина и студенты НГМУ. Медики решили решить проблему мирового масштаба – как продлить срок службы живого органа, предназначенного для трансплантации.

- Дефицит донорских сердец – глобальная проблема для пациентов с терминальной стадией сердечной недостаточности. Около 70% потенциальных донорских органов даже не рассматриваются для пересадки из-за невозможности вовремя доставить орган реципиенту. Время безопасной консервации небьющегося сердца в пакете со льдом и раствором сегодня – только 4 часа. Увеличение времени до 6 часов даже при использовании новейших консервантов значительно увеличивает риск дисфункции органа и удваивает риск смерти через год после трансплантации, – сообщили разработчики проекта.

Новосибирцы решили заменить «пакет со льдом» специальным кювезом, в котором сердце продолжит биться, а легкие – дышать. В автономной установке орган сможет функционировать до 12 часов, что поможет его доставке.

Проект автономного кювеза будет разрабатываться вместе с физиками и генетиками трех научных центров: Института цитологии и генетики, Института теоретической и прикладной механики им. С. А. Христиановича в Академгородке и Института сильноточной электроники в Томске.

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