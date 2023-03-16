Новосибирские студенты изобрели контейнер для перевозки живого сердца. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Молодые врачи из Новосибирска изобрели специальный кювез для перевозки живых органов для трансплантации. Проект выиграл грант Российского научного фонда, сообщили в пресс-службе НМИЦ имени академика Е.И. Мешалкина.

Разработчиками проекта стали молодые ученые, врачи, ординаторы клиники Мешалкина и студенты НГМУ. Медики решили решить проблему мирового масштаба – как продлить срок службы живого органа, предназначенного для трансплантации.

- Дефицит донорских сердец – глобальная проблема для пациентов с терминальной стадией сердечной недостаточности. Около 70% потенциальных донорских органов даже не рассматриваются для пересадки из-за невозможности вовремя доставить орган реципиенту. Время безопасной консервации небьющегося сердца в пакете со льдом и раствором сегодня – только 4 часа. Увеличение времени до 6 часов даже при использовании новейших консервантов значительно увеличивает риск дисфункции органа и удваивает риск смерти через год после трансплантации, – сообщили разработчики проекта.

Новосибирцы решили заменить «пакет со льдом» специальным кювезом, в котором сердце продолжит биться, а легкие – дышать. В автономной установке орган сможет функционировать до 12 часов, что поможет его доставке.

Проект автономного кювеза будет разрабатываться вместе с физиками и генетиками трех научных центров: Института цитологии и генетики, Института теоретической и прикладной механики им. С. А. Христиановича в Академгородке и Института сильноточной электроники в Томске.

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