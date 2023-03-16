Под Новосибирском ищут 48-летнего мужчину в синей куртке и красной футболке

В Новосибирской области пропал 48-летний Эдуард Колпаков. Фото: ЛизаАлерт НСО

В Новосибирской области пропал 48-летний Эдуард Колпаков. Мужчина проживает на территории рабочего поселка Чаны.

Сибиряк перестал выходить на связь с 11 марта, рассказала КП-Новосибирск руководитель пресс-службы отряда «ЛизаАлерт НСО» Ольга Бобкова.

− Мужчина вернулся домой после поездки к родственнику. А поздно вечером ушел в неизвестном направлении. Ранее не пропадал, − отметила в разговоре с КП-Новосибирск Ольга Бобкова.

Приметы мужчины: рост 180 сантиметров, худощавого телосложения, русые волосы, карие глаза.

Был одет в синюю куртку, красную футболку, серые штаны и черные ботинки.

Если вам что-либо известно о местонахождении Эдуарда, позвоните по номерам: 8-800-700-54-52 или 112.

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