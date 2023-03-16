Под Новосибирском ищут 48-летнего мужчину в синей куртке и красной футболке

В Новосибирской области пропал 48-летний Эдуард Колпаков. Фото: ЛизаАлерт НСО
В Новосибирской области пропал 48-летний Эдуард Колпаков. Мужчина проживает на территории рабочего поселка Чаны.
Сибиряк перестал выходить на связь с 11 марта, рассказала КП-Новосибирск руководитель пресс-службы отряда «ЛизаАлерт НСО» Ольга Бобкова.
− Мужчина вернулся домой после поездки к родственнику. А поздно вечером ушел в неизвестном направлении. Ранее не пропадал, − отметила в разговоре с КП-Новосибирск Ольга Бобкова.
Приметы мужчины: рост 180 сантиметров, худощавого телосложения, русые волосы, карие глаза.
Был одет в синюю куртку, красную футболку, серые штаны и черные ботинки.
Если вам что-либо известно о местонахождении Эдуарда, позвоните по номерам: 8-800-700-54-52 или 112.
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