Со слов женщины, лекарство ей не продали. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сибирячка пожаловалась на фармацевта, не продавшего ей лекарство для больного. О ситуации она рассказала на сайте Flamp.

- Парень-фармацевт отказался продавать лекарство по рецепту, сославшись на то, что наименование написано не в том падеже. Лекарство жизненно необходимо пациенту, - пишет женщина на сайте.

Как говорит покупательница, у нее еще не было таких случаев.

- Рецепт со всеми печатями. Срок соблюден. Лекарство находится не на строгом учете, аптеки не оставляют у себя рецепты, - говорит сибирячка.

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