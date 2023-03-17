Со слов женщины, лекарство ей не продали.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Сибирячка пожаловалась на фармацевта, не продавшего ей лекарство для больного. О ситуации она рассказала на сайте Flamp.
- Парень-фармацевт отказался продавать лекарство по рецепту, сославшись на то, что наименование написано не в том падеже. Лекарство жизненно необходимо пациенту, - пишет женщина на сайте.
Как говорит покупательница, у нее еще не было таких случаев.
- Рецепт со всеми печатями. Срок соблюден. Лекарство находится не на строгом учете, аптеки не оставляют у себя рецепты, - говорит сибирячка.
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