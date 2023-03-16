Два новосибирца попались на продаже несуществующих лодочных моторов

Сибиряки продавали несуществующие лодочные моторы.
Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
Два новосибирца продавали через сайт объявлений несуществующие лодочные моторы. Благодаря своей мошеннической схеме сибиряки заработали 800 тысяч рублей.
— Обвиняемые размещали объявления о продаже лодочных моторов, которых в действительности не имели. После оплаты товара они не выходили с покупателями на связь и распоряжались денежными средствами по своему усмотрению, — рассказали в региональной прокуратуре.
Сибирякам предъявили обвинения по статье 159 УК РФ за мошенничество. Им грозит до 6 лет колонии со штрафом.
Дело направлено в Кировский районный суд.
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