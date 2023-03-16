Новосибирские гэбээровцы рассказали, что выдворяют из подъездов домов пьяных гостей и жильцов в соответствии с законом

Фото: Агенство Безопасности ГВАРДИЯ

4 марта в 22.46 в дежурную часть ГВАРДИИ от жильца дома № 111 по улице Декабристов, пользующегося услугой «Безопасный двор», поступил телефонный звонок. Мужчина сообщил, что в подъезде находится незнакомая пьяная женщина. По приезде бойцы ГБР-79 действительно обнаружили нетрезвую представительницу слабого пола без определенного места жительства, которую пришлось выпроводить.

Вчера, 15 марта, в 13.26 с аналогичной проблемой столкнулись жители дома № 8 по улице Костычева, тоже подключенные к услуге «Безопасный двор». Прибывшие на вызов бойцы ГБР-73 вывели на улицу расположившегося на лестничной площадке поспать пьяного мужчину.

Между тем у сотрудников Агентства Безопасности ГВАРДИЯ были все основания задержать нарушителей и передать их полиции.

Не так давно Восьмой кассационный суд общей юрисдикции в ходе рассмотрения жалобы Алексея Ч. из города Томска сделал важное разъяснение. Дело в том, что подъезд - это общественное место, а гражданин, находящийся в нем пьяным, нарушает КоАП РФ и может быть подвержен наказанию.

Виновным в совершении правонарушения, предусмотренного статьей 20.21 КоАП РФ «Появление в общественных местах в состоянии опьянения», может быть признан не только посторонний человек, зашедший пьяным в подъезд, но и проживающий в этом доме гражданин, если он нетрезв, находился в подъезде и его видели соседи.

Именно на такую принципиальную правовую позицию суд рекомендовал ориентироваться всем судьям страны.