В Новосибирске ГИБДД начало массовые проверки таксистов

В Новосибирске будут массово проверять таксистов.
Фото: Евгения ГУСЕВА
В Новосибирске ГИБДД проведет массовые проверки таксистов. Они направлены на предотвращение ДТП.
— Усилен контроль над соблюдением перевозчиками обязательных требований, предъявляемых к перевозке пассажиров. Особое внимание обращено на легальность осуществления пассажирских перевозок в такси, проверка технического состояния машин, выполнение обязанностей по страхованию гражданской ответственности владельцев авто, — сообщили в Госавтоинспекции по Новосибирску.
Проверки будут проходить с 16 по 18 марта.
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