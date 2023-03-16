В Новосибирске ГИБДД начало массовые проверки таксистов

В Новосибирске будут массово проверять таксистов. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Новосибирске ГИБДД проведет массовые проверки таксистов. Они направлены на предотвращение ДТП.

— Усилен контроль над соблюдением перевозчиками обязательных требований, предъявляемых к перевозке пассажиров. Особое внимание обращено на легальность осуществления пассажирских перевозок в такси, проверка технического состояния машин, выполнение обязанностей по страхованию гражданской ответственности владельцев авто, — сообщили в Госавтоинспекции по Новосибирску.

Проверки будут проходить с 16 по 18 марта.

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