«А если она рухнет?»: новосибирский пенсионер пожаловался на трещину в стене и протекающий потолок

Трещина идет по всей стене. Фото: Данила ШУЛЯК

Новосибирский пенсионер пожаловался на протекающую крышу и трещину в стене. Мужчина живет в девятиэтажке на улице Бориса Богаткова, 268 в Дзержинском районе. Его квартира находится как раз на 9 этаже. Капать с потолка начало 5 лет назад.

- Из-за отсутствия уплотнения под окном дождевая и талая вода начала бежать в квартиру. Чуть позже заметил, что начало течь и с потолка. Обои отсырели, потолок тоже. Вскоре из-за деформации плиты обои треснули, и я увидел, как стена раскалывается, - рассказал КП-Новосибирск Семен Аристархович Баборыкин, пенсионер.

Весь потолок мокрый. Фото: Данила ШУЛЯК

89-летний мужчина переживает: «А если стена рухнет, то куда?». По словам пенсионера, несколько лет назад, убирая очередной потоп дома, его супруга поскользнулась и раздробила бедренную кость. После этого она умерла.

- Я обращался во все инстанции, но никакой реакции не было. Либо приходили и смотрели на сухие стены, либо просто трубки не брали, - сетует новосибирец.

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