В Новосибирске онкологи удалили у девушки опухоль, вызывавшую приступы удушья

Врачи сделали разрез в межреберье справа и удалили опухоль. Фото: https://nokod-nso.ru/

Новосибирские онкологи удалили у 28-летней девушки опухоль, которая мешала ей нормально дышать. Об этом случае рассказали в пресс-службе Новосибирского областного клинического онкологического диспансера.

У пациентки диагностировали тимому − новообразование в средостении. Опухоль была большой, размером 12 сантиметров.

Девушка долгое время не знала о своем диагнозе. Поначалу она чувствовала себя хорошо и ни на что не жаловалась. Однако некоторое время назад появились пугающие симптомы – учащенное сердцебиение и тяжесть в груди, а затем и приступы удушья.

Компьютерная томография показала, что в грудной клетке сибирячки образовалась опухоль.

− Тимома − это злокачественная опухоль из вилочковой железы. Сама железа размером около пяти сантиметров, а вот новообразование, развившееся из нее, достигало 12 сантиметров. Оно сдавливало сердце девушки, вызывая приступы удушья и сердцебиения, − рассказал заведующий торакальным отделением Вадим Козлов.

Было принято решение провести операцию. Врачи сделали разрез в межреберье справа и удалили опухоль. К счастью, она не проросла в крупные жизненно важные кровеносные сосуды пациентки.

Сейчас сибирячка чувствует себя хорошо. Скоро ее выпишут из больницы.

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