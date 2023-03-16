«Обещали возместить ущерб»: в Новосибирске кусок облицовки пробили капот припаркованной у дома иномарки

УК пообещала возместить ущерб за продырявленный капот. Фото: предоставлено владелицей авто

В Новосибирске кусок облицовочного кирпича отвалился с дома по улице Дуси Ковальчук, 238 и пробил капот припаркованной под окнами иномарки. Произошел инцидент 15 марта.

Как рассказала КП-Новосибирск владелица машины, она связалась с УК и там ей пообещали разобраться в ситуации и возместить ущерб.

— Мне дали личный номер начальника УК. Когда я ему позвонила, он сказал, что уже ждал моего звонка. Он сказал, чтобы я написала официальное обращение в управляющую компанию на его имя, а также сделала и предоставила официальный документ с СТО по ремонту капота, чтобы узнать стоимость ремонтных работ и в дальнейшем произвести возмещение ущерба, — пояснила КП-Новосибирск девушка. — Также, по его словам, это ошибка и вина строительной компании, УК будет обращаться по этому вопросу в суд.

В ближайшие дни девушка обратиться в сервис за экспертизой, чтобы подать официальное заявление. По ее словам, возместить ущерб ей должны в досудебном порядке.

— Сегодня огородили подъезд, рядом с которым произошел инцидент и собираются натягивать сетку, по-моему. Но все равно под подъездом стоят машины и также люди заходят в подъезд. Надеюсь, что они быстро примут более весомые меры и произведут ремонтные работы облицовки, — добавила девушка.

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