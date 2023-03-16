«Не слышно мяуканья»: в Новосибирске кошку оставили умирать в квартире после того, как хозяйка попала в реанимацию

В Новосибирске соседи пытаются спасти кошку, которая неделю живет в запертой квартире попавшей в реанимацию хозяйки. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Новосибирске кошка неделю живет взаперти в квартире на Ватутина, 9. Ее хозяйку, одинокую пожилую женщину, 9 марта увезли в реанимацию. Соседи обратились в полицию и в больницу, но по закону в квартиру нельзя попасть без согласия собственника или его родственников.

– Врачи говорят, что она в крайне тяжелом состоянии, ни на что не реагирует. И конечно, никакого согласия дать не может, даже глазами показать, что согласна, чтобы мы ключи от квартиры взяли. Возможно, кошка там уже померла, через щели и окно покормить или налить воды невозможно, я не слышу даже мяуканья через две двери, – рассказала КП-Новосибирск соседка Галина.

Вскрыть дверь тоже нельзя, считают соседи, ведь потом пенсионерке придется делать ремонт за свой счет.

– С утра мы вызвали участкового, чтобы съездить с ним в больницу и забрать ключи. Такой способ нам подсказали в больнице, заведующий приемного отделения нашел ключи среди вещей, передал старшей медсестре. Но под расписку не отдадут – сказали, нужен представитель уполномоченного органа. Но время уходит, а мы ещё не знаем, согласится ли вообще участковый. В отделе полиции сказали, что ещё не сталкивались с такой ситуацией, – сообщила Галина КП-Новосибирск.

В пресс-службе главного управления МВД России по Новосибирской области КП-Новосибирск уточнили, что полицейский скоро прибудет на помощь.

– В полицию поступило заявление о том, что в квартире находится животное. В ближайшее время участковый уполномоченный полиции поедет по данному адресу и проверит информацию, – сообщили в МВД.

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