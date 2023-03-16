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НовостиЭкономика16 марта 2023 8:23

В Банке Уралсиб в Новосибирске прошел круглый стол «Реформирование отечественной промышленности. От глобального к частному»

15 марта 2023 года в Новосибирском филиале Банка Уралсиб прошел круглый стол промышленников города «Реформирование отечественной промышленности. От глобального к частному», организатором которого стало Объединение «VIP- club»

В нем приняли участие более 20 предпринимателей и руководителей предприятий г. Новосибирска.

Участники мероприятия обсудили такие темы как экономическое развитие и продвижение Сибири на российском и мировом рынках, влияние транспортной доступности на развитие экономики и промышленности Новосибирска, а также финансовые инструменты для поддержки развития промышленного сектора на примере Банка Уралсиб. На встрече поднимались кадровые вопросы, говорилось о необходимости обучения молодежи востребованным производственным профессиям. Участники круглого стола делились своими мнениями и предложениями.

Управляющий филиалом ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в Новосибирске Наталья Голубева рассказала участникам мероприятия как Уралсиб осуществляет кредитование промышленного сектора, подробно остановилась на комиссионных продуктах, позволяющих оптимизировать расходы, напомнила о действующих акциях для предприятий в Банке Уралсиб.

- «Банк Уралсиб» активно участвует в различных деловых мероприятиях нашего региона, мы постоянно взаимодействуем с потенциальными клиентами, рассказываем о наших продуктах, сервисах и услугах, - отметила управляющий филиалом ПАО «БАНК УРАЛСИБ» г. Новосибирск Наталья Голубева.

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