В Новосибирске возле нового ЛДС установили бесплатный туалет и павильон для кафе

В парке «Арена» возле нового ЛДС появились бесплатный туалет и павильон для кафе. Фото: Анна Терешкова

В парке «Арена» возле нового ЛДС появились бесплатный туалет и павильон для кафе. Об этом в своем Телеграм-канале сообщила вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова.

− В парке «Арена» продолжаются благоустроительные работы, − написала политик.

Как видно на фото, общественный туалет разделен на две зоны. Одна из них предназначена для людей с ограниченными возможностями здоровья. Рабочие смонтировали специальный пандус для инвалидов.

Павильон для кафе еще не достроили. Что именно там будут продавать – пока неизвестно.

Павильон для кафе еще не достроили. Фото: Анна Терешкова

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