Компания, создавшая остекление для нового ЛДС, увеличит объемы производства

Фото: АИР НСО

Одно из основных направлений работы компании – производство стеклопакетов. В числе самых крупных и известных проектов предприятия остекление новой Ледовой арены, Биотехнопарка, аэропорта Толмачево, «Новосибирск Экспоцентр», ЖК «Флотилия» и многие другие.

В течение полугода сотрудники компании вместе с экспертами Регионального центра компетенций АИР будут повышать эффективность производства архитектурных стеклопакетов – самой протяженной производственной цепочки.

Фото: АИР НСО

– Мы одни из лидеров на рынке, но все же нашу производительность необходимо постоянно совершенствовать. Вступление в нацпроект позволит нам производить больше продукции и делать это с меньшими трудозатратами, а также наладить информационные потоки между отделами. В ближайшие пять лет мы должны пройти большой путь: повысить производительность не менее чем на 30%, а на некоторых операциях – до 80% от сегодняшнего показателя. Все это поможет нам усилить влияние на региональном рынке и расширить географию проектов, – говорит управляющий ООО «СибГласс-Новосибирск» Алексей Маркус.

Он добавляет, что с ростом производительности в большей степени будет расти и благосостояние сотрудников: сейчас предприятие переходит на новую систему мотивации, в которой премия будет зависеть от эффективности и скорости работы, а также знаний и умений сотрудника.

СПРАВКА КП

«СибГласс-Новосибирск» – третье предприятие, работающее на рынке остекления жилых и коммерческих зданий, которое вступило в нацпроект в Новосибирской области. Вместе с экспертами РЦК эффективность работы также повышают «Континент окон» и «Топ Стиль».