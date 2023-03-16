В Новосибирске летом ограничат движение на семи участках дорог: публикуем полный список

Для замены теплосетей в Новосибирске перекроют движение на семи участках дорог. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Для замены теплосетей в Новосибирске перекроют движение на семи участках дорог. Ограничения будут действовать летом 2023 года, сообщили в Сибирской генерирующей компании.

− Летом 2023 года ограничения и перекрытия движения по крупным автомагистралям будут только на семи участках из запланированных тридцати, − подчеркнули в СГК.

В компании отметили, что основная часть коммуникаций, нуждающихся в замене, проходит не под проезжими частями. Поэтому работы проведут с наименьшими неудобствами для местных жителей.

Какие ограничения введут из-за ремонта теплосетей:

1) Закроют движение на улице Связистов − замена крупной тепломагистрали протяженностью 1080 метров;

2) Закроют движение на улице Автогенной − замена крупной тепломагистрали протяженностью 550 метров;

3) Сузят проезжую часть по улице Бориса Богаткова − замена трубопровода с увеличением диаметра с 500 до 600 миллиметров протяженностью 150 метров;

4) Сузят проезжую часть по улице Кошурникова − замена трубопровода диаметром 700 миллиметров и протяженностью 145 метров;

5) Сузят проезжую часть по улице Коммунистической − замена трубопровода диаметром 700 миллиметров протяженностью 108 метров. Часть работ пройдет на пересечении с Красным проспектом;

6) Сузят проезжую часть по улице Троллейной − замена трубопровода диаметром 1000 миллиметров протяженностью 73 метра;

7) Сузят проезжую часть по улице Проспект Дзержинского на пересечении с улицей Комбинатской − замена трубопроводов диаметром 500-600 миллиметров общей протяженностью 521 метр.

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