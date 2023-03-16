В Новосибирской области Минпромторг в полтора раза увеличит поддержку аграриев. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Правительстве НСО прошла встреча министра сельского хозяйства России Дмитрия Патрушева, полпреда президента РФ в СФО Анатолия Серышева и губернатора НСО. На мероприятии они обсудили результаты работы агропромышленного комплекса НСО, а также подготовку к посевной кампании. А также подняли вопросы о доведении средств господдержки и повышения качества жизни в селах.

По предварительным данным министра, в прошлом году сельское хозяйство НСО показало положительную динамику. Так, рост сельхоз производства был равен 101,5%. Аграрии собрали богатый урожай. Так, это касается картофеля и рапса.

Яровой сев в НСО стартует в конце апреля-начале мая. Посевные площади удалось сохранить в прежнем объеме. В Минсельхозе РФ ждут, что посевная кампания пройдет успешно.

– В прошлом году в рамках Госпрограммы «Земля» было профинансировано 11 проектов на 48 млн рублей, освоено 100% средств. В текущем году субсидированию подлежат 8 проектов на 63 млн рублей, – сообщили в правительстве.

По словам губернатора НСО Андрея Травникова, сельское хозяйство в НСО, а также перерабатывающий комплекс активно развиваются. Глава региона отметил, что область является профицитной по многим направлениям. Регион обеспечивает молочной продукцией, мясом, яйцами, овощами не только себя, но и много других регионов. Также Андрей Травников выделил несколько направлений, по которым нужно развиваться. По его словам, речь идет о производстве говядины и овощей открытого грунта. Иными словами, так называемого «борщевого набора».

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