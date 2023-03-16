Не вернулись домой после прогулки: в Новосибирске ищут двух пропавших мальчиков

Местонахождение мальчиков неизвестно с 13 марта. Фото: ЛизаАлерт НСО

В Новосибирске пропали два мальчика − 10-летний Марк Полатовский и 11-летний Егор Базанов. Подробностями с КП-Новосибирск поделилась руководитель пресс-службы отряда «ЛизаАлерт НСО» Ольга Бобкова.

Известно, что ребята пропали в Октябрьском районе. Их местонахождение неизвестно с 13 марта.

− Егор, придя домой со школы, отпросился погулять, его отпустили до вечера. Домой не вернулся. Ранее пропадал. Марк вместе с родителями в сентябре 2022 года переехал в Октябрьский район, тогда и познакомился с Егором. Ранее тоже пропадал, − рассказала КП-Новосибирск Ольга Бобкова.

Приметы Марка: рост 156 сантиметров, среднего телосложения, русые волосы. Был одет в черную куртку с зелеными лампасами, черные берцы и коричневую шапку.

Приметы Егора: рост 130 сантиметров, худощавого телосложения, темно-русые волосы, серые глаза. Был одет в черную куртку, черные спортивные штаны, черные ботинки и синюю шапку.

Если вам что-либо известно о местонахождении мальчиков, позвоните по номерам: 8-800-700-54-52 или 112.

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