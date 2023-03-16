В Новосибирске водитель «Лэнд Крузера» сбил женщину на пешеходном переходе. Фото: ГИБДД по Новосибирску.

Рано утром в четверг, 16 марта, в Новосибирске водитель внедорожника «Лэнд Крузер» сбил женщину на пешеходном переходе. Пострадавшую госпитализировали.

– Водитель внедорожника двигался по ул. Ватутина, со стороны ул. Н.Данченко и при повороте направо, на регулируемом перекрестке, совершил наезд на пешехода, который двигался справа налево по ходу движения автомобиля, в зоне регулируемого пешеходного перехода, – говорится в сообщении Госавтоинспекции по Новосибирску.

Травмы получила женщина 1976 года рождения.

В ГИБДД напомнили, что водитель, поворачивая направо или налево, должен уступить дорогу пешеходам.

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