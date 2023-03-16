Умерла Марина Петухова – балетмейстер бердских хореографических ансамблей

В Новосибирской области простятся с легендарным балетмейстером Мариной Петуховой. Фото: vk.com/dkrodina.berdsk.

В Новосибирской области простятся с 63-летней Мариной Петуховой – балетмейстером двух хореографических ансамблей в Бердске. Об этом сообщили в пресс-службе Дворца культуры «Родина».

Под ее руководством были созданы два танцевальных коллектива: образцовый –«Серпантин» и народный – «Талисман». Они выступали в ДК «Родина», давали концерты в Бердске и Новосибирской области, участвовали во всероссийских и международных проектах. За это балетмейстер получила награду от Минкульта РФ «За достижения в культуре».

Кроме того, за 40 лет работы Марина Петухова воспитала талантливых хореографов, которые сейчас работают руководителями ансамблей по всему региону.

Легендарный балетмейстер умерла 14 марта. Прощание состоится 17 марта с 13:00 в Кафедральном соборе Бердска.

Редакция КП-Новосибирск приносит соболезнования коллегам, родным и близким Марины Петуховой.

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