На выборах губернатора Новосибирской области впервые могут использовать дистанционное голосование

В Новосибирской области может впервые пройти онлайн-голосование на выборах губернатора. Фото: София БЕРЕЗОВСКАЯ

В 2023 году на выборах губернатора Новосибирской области избиратели могут впервые проголосовать онлайн. Об этом сообщили в пресс-службе ЦИК России.

Новосибирская область стала одним из регионов, подавших заявки на проведение дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Как сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова, заявки будут рассмотрены, по каждому отдельному региону разберут плюсы и минусы применения ДЭГ.

Если заявку одобрят, то для того, чтобы отдать свой голос за кандидата в губернаторы Новосибирской области в сентябре 2023 года, избирателю можно будет просто подать заявление на сайте Госуслуг, а затем сделать выбор. При этом также будут проходить голосования на оффлайн-площадках.

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