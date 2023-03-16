Новосибирец, выловивший сибирского осетра, заплатил за рыбалку 320 тысяч рублей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Рыбалка для жителя Новосибирска обернулась крупным штрафом. Он выловил на ней сибирского осетра. Эта рыба занесена в Красную книгу. Нарушение выявили сотрудники ГИБДД, оставив машину рыбака. В ней они и нашли осетра.

– За незаконную добычу особо ценных водных биологических ресурсов мужчину осудили и приговорили к году исправительных работ (условно), а также к выплате в счет возмещения причиненного ущерба 320 тысяч рублей, сообщает УФССП по Новосибирской области.

Рыбак решение суда не исполнил. Поэтому исполнительное производство в отношении него возбудили приставы. Счета и имущества браконьера арестовали. Также ему запретили выезд за границу. После таких мер мужчина все же оплатил нанесенный природному миру ущерб.

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