В Новосибирской области из-за гололеда в два раза вырос спрос на дворников

В Новосибирской области из-за гололеда вырос спрос на дворников. Фото: София БЕРЕЗОВСКАЯ

В начале марта в Новосибирской области из-за гололеда количество вакансий для дворников выросло в два раза. Об этом сообщили аналитики сервиса по поиску работы hh.ru.

Помощь в уборке снега и наледи нужна медицинским организациям и аптекам, магазинам и кафе. 78 % предложений подразумевают полный рабочий день, остальные вакансии подходят для подработки. При этом большая часть работодателей рассматривает кандидатов без опыта.

Средняя предлагаемая зарплата для дворников в Новосибирской области составляет 25,8 тысячи рублей, в то время как сами соискатели ожидают зарплату на 700 рублей меньше.

При этом соискателей меньше, чем вакансий, а среди кандидатов в два раза больше женщин, чем мужчин.

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