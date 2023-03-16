Под Новосибирском рецидивист украл снегоход за 150 тысяч рублей и застрял на нем в снегу. Фото: ГУ МВД НСО.

В селе Ленинском под Новосибирском у местного жителя пропал снегоход. Кто-то украл его со двора дома. Мужчина обратился в полицию Сумма ущерба составила 150 тысяч рублей. Вора поймали по горячим следам.

– В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции установили подозреваемого в совершении кражи. Им оказался ранее судимый за угон, кражу и грабеж житель этого же села в возрасте 31 года, – говорится в сообщении ГУ МВД по Новосибирской области.

Правоохранители установили, что рецидивист пробрался на территорию частного дома. Он отогнал снегоход, завел его при помощи технических манипуляций. А потом на нем поехал в сторону села Верх-Тула. Однако вор не справился с управлением и увяз на снегоходе в снежном вале. Транспортное средство в полиции нашли и вернули владельцу.

На злоумышленника возбудили уголовное дело за кражу. Сейчас рецидивист под подпиской о невыезде.

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