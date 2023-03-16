В Новосибирске в пользу работника, пострадавшего из-за вредного производства, взыскали 250 тысяч рублей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске после вмешательства транспортной прокуратуры в пользу сотрудника одного из предприятий взыскали 250 тысяч рублей. Он пострадал из-за работы на вредном производстве – приобрел профессиональное заболевание, когда трудился на «Новосибирском стрелочном заводе».

– Установлено, что заявитель работал в условиях длительного воздействия химических веществ. Они обладали токсическим действием. Из-за этого у сотрудника возникло профессиональное заболевание. В силу закона работодатель обязан возместить работнику моральный вред, причиненный в связи с профессиональным заболеванием. При этом предприятие не выплатило работнику ничего, – говорится в сообщении Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Ведомство подало в суд иск. В нем потребовало восстановить нарушенные права гражданина. Суд постановил взыскать с юрлиц компенсацию морального вреда в размере 250 тысяч рублей в пользу экс-сотрудника.

Судебное решение не вступило в законную силу.

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