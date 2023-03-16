Новосибирск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в НовосибирскеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпецпроектыСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНедвижимость НовосибирскаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в НовосибирскеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпецпроектыСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНедвижимость НовосибирскаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Новосибирск
-1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество16 марта 2023 1:31

16 марта скользкие улицы Новосибирска сковали семибалльные пробки

Рассказываем, где самые сильные заторы
Анна АЛЕКСЕЕВА
Анна АЛЕКСЕЕВА
16 марта скользкие улицы Новосибирска сковали семибалльные пробки.

16 марта скользкие улицы Новосибирска сковали семибалльные пробки.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Улицы Новосибирска утром 16 марта сковали пробки в 7 баллов. На дорогах сильный гололед. Рассказываем, где самые сильные заторы.

Не проехать по проезду Энергетиков, улицах Станционной, Широкой, а также по Котовского, Ватутина и Станиславского. Пробки на Немировича-Данченко, Титова, Троллейной и на Сибиряков-Гвардейцев. Затор на площади Труда в обоих направлениях. Пробки на улицах Блюхера, Новогодней, на Советском шоссе и на Октябрьском мосту.

На правом берегу движение затруднено по Большевистской, Никитина, Кирова и на Бориса Богаткова. Пробки на Красном проспекте, проспекте Дзержинского, улицах Фрунзе и Дуси Ковальчук.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber