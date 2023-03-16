16 марта скользкие улицы Новосибирска сковали семибалльные пробки. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Улицы Новосибирска утром 16 марта сковали пробки в 7 баллов. На дорогах сильный гололед. Рассказываем, где самые сильные заторы.

Не проехать по проезду Энергетиков, улицах Станционной, Широкой, а также по Котовского, Ватутина и Станиславского. Пробки на Немировича-Данченко, Титова, Троллейной и на Сибиряков-Гвардейцев. Затор на площади Труда в обоих направлениях. Пробки на улицах Блюхера, Новогодней, на Советском шоссе и на Октябрьском мосту.

На правом берегу движение затруднено по Большевистской, Никитина, Кирова и на Бориса Богаткова. Пробки на Красном проспекте, проспекте Дзержинского, улицах Фрунзе и Дуси Ковальчук.

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