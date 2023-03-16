Проснулись, потянулись и вперед: манулы из Новосибирского зоопарка гуляют и радуются весне

Манулы Арчи и Эмма из Новосибирского зоопарка встречают весну. Фото: Кадр из видео\Сергей Ильтяков
Манулы Арчи и Эмма из Новосибирского зоопарка встречают весну. Котики больше времени проводят на улице, играя и забавляясь друг с другом.
Одну такую прогулку снял на видео посетитель зоопарка Сергей Ильтяков. Так, проснувшись, потянувшись, обойдя и тщательно осмотрев вольер, манулы принимаются за свои обычные кошачьи дела.
Один из котиков, умывшись на свежем воздухе, направляется в домик. А вот второму на месте не сидится: и он продолжает исследовать все лежащие в вольере коряги.
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