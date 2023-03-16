В Алтайском крае дело о ДТП, где погибли женщина и четверо детей, ушло в суд

В Алтайском крае дело о ДТП, в котором погибли женщина и четверо детей, ушло в суд. Фото: СУ СК по Алтайскому краю

В Алтайском крае дело о ДТП, в котором погибли женщина и четверо детей, ушло в суд. Авария случилась 5 сентября 2022 года: дело имело большой резонанс и дошло до главы СКР Александра Бастрыкина.

— По данным следствия, авария случилась вечером в селе Полеводка Бийского района. 54-летний обвиняемый за рулем грузовика с цистерной, ехал по Чуйскому тракту и в какой-то момент выехал на встречку, где к тому же превышал скорость, — пишет издание «Толк». — В это время ему навстречу ехала 35-летняя жительница Республики Алтай. Чтобы избежать столкновения она выехала на встречную полосу, куда начал возвращаться и обвиняемый.

В аварии погибла женщина и ехавшие с ней в машине четверо детей от трех до шестнадцати лет. 54-летнего водителя теперь буду судить.

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