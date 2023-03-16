В Новосибирске 27-летний парень украл ноутбук у попутчика в электричке. Фото: УТ МВД по СФО

В Новосибирске 27-летний парень украл ноутбук у попутчика в электричке. Чужой гаджет он забрал вместе со своими вещами с багажной полки и вышел из вагона.

— Мужчина возвращался домой с работы, уснул, а когда проснулся — увидел на полке для ручной клади сумку, оставленную другим пассажиром. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как злоумышленник осматривается, а затем забирает и свою, и чужую вещь и выходит из вагона. Ущерб, причиненный потерпевшему в результате кражи, превысил 18 тысяч рублей, — рассказали в УТ МВД по СФО.

Парня задержали транспортные полицейские. Против него возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ за кражу с причинением значительного ущерба. Его грозит до 5 лет колонии.

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