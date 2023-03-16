На развитие агроотрасли в Новосибирской области потратят 3 миллиарда рублей

В Новосибирской области на развитие агропромышленного комплекса в 2023 году выделено 3 миллиарда. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирской области на развитие агропромышленного комплекса в 2023 году выделено 3 миллиарда. Федеральная поддержка АПК увеличится в 1, 5 раза.

— Минсельхоз оказывает агропромышленному комплексу Новосибирской области необходимую поддержку. Так, в 2022 году региону было предусмотрено 2 миллиарда рублей, освоено более 99%. В 2023 году объём увеличен до 3 миллиардов рублей, — сообщили в областном правительстве. — В том числе более чем в 2 раза, до 1, 5 миллиардов рублей, вырос объём финансирования мероприятий по комплексному развитию сельских территорий.

В прошлом году отрасль сельского хозяйства в НСО показала положительную динамику — аграриям удалось собрать высокие урожаи по основным культурам.

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