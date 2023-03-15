Новосибирский ресторан вошел в топ-100 лучших заведений России

Новосибирский ресторан Skopin попал в топ-100 лучших российских заведений.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Новосибирский ресторан Skopin попал в топ-100 лучших российских заведений. Такой рейтинг составили по итогам ресторанной премии WHERETOEAT Russia 2023.
Этот ресторан — единственное заведение из Новосибирска, попавшее в этот рейтинг в этом году. Он был открыт в 2008 году. Готовят там различные блюда, в том числе — авторской кухни.
В прошлом году в этом рейтинге оказались сразу три новосибирских ресторана: «Коробок», Pardon My French и «Жан Хуан Лу».
Десятку лучших заведений страны определят эксперты с помощью тайного голосования. О победителе будет известно 7 апреля.
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