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НовостиПроисшествия15 марта 2023 18:50

В лицее Барнаула родители просят защитить их детей от одноклассника

Родители утверждают, что мальчик постоянно избивает их детей
Надежда КАСЬЯНОВА
По словам родителей, мальчик избивает одноклассников.

По словам родителей, мальчик избивает одноклассников.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В одном из классов лицея №122 в Барнауле разгорелся скандал. Родители требуют оградить их детей от одноклассника — по их словам, у мальчика происходят вспышки неконтролируемой агрессии, под влиянием которых он избивает своих сверстников. Некоторые дети попали в больницу с серьезными травмами.

По словам родителей мальчик стал учиться с их детьми, когда его собственный класс расформировали. Там Иван (имена всех героев изменены, — прим. Ред) вместе с еще несколькими ребятами заслужили дурную славу.

— Иван практически сразу эту дурную славу о себе стал оправдывать. Начались оскорбления наших детей, мальчик матами обращался в их адрес, срывал уроки, портил вещи, дети приходи с исписанными тетрадями. Но самое страшное, что у ребёнка регулярно происходят вспышки неконтролируемой агрессии из-за того, что на него якобы кто-то не так посмотрел или не то сказал, — рассказала amic.ru мама одного из школьников Лариса.

По словам родителей, задирать других детей мальчик начал еще в начальных классах. Однажды Иван так сильно избил девочку, что та попала в больницу с сотрясением. А на одного из своих одноклассников он напал в раздевалке с ножом для пластилина и изрезал мальчику лицо и шею. Совсем недавно Иван избил еще одно одноклассника, сломав ему нос в двух местах.

Родители обращались в администрацию школы с просьбой решить проблему и обеспечить безопасность учеников. Но, по их словам, должной реакции от директора не было.

— Мы знаем, что школьный психолог рекомендовал ребёнку пройти медико-психологическую экспертизу. Значит, какие-то показания к этому были. Выполнена ли эта рекомендация, нам неизвестно. Мы пытались разговаривать с мамой Ивана, но тоже безрезультатно. Ответ у неё всегда один: ваши дети сами виноваты, всё было не так. А мы боимся за наших детей, — рассказала ещё одна мама, Раиса.

По словам родителей, мать Ивана стоит за своего сына горой. И если ее ребёнку кто-то из детей дает хотя бы словесный отпор — тут же пишет заявление в комиссию по делам несовершеннолетних на такого ребёнка. Некоторые семьи успели побывать в полиции для дачи объяснений ещё в начальной школе.

В барнаульском комитете по образованию пояснили, что отчислить Ивана за многократные дисциплинарные проступки могут, начиная с 15-летнего возраста. Но сделать это могут только с согласия родителей подростка.

В комитете добавили, что если в действиях директора лицея выявят нарушения законодательства, то ему будет грозить дисциплинарное наказание.

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