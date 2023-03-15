В лицее Барнаула родители просят защитить их детей от одноклассника

По словам родителей, мальчик избивает одноклассников. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В одном из классов лицея №122 в Барнауле разгорелся скандал. Родители требуют оградить их детей от одноклассника — по их словам, у мальчика происходят вспышки неконтролируемой агрессии, под влиянием которых он избивает своих сверстников. Некоторые дети попали в больницу с серьезными травмами.

По словам родителей мальчик стал учиться с их детьми, когда его собственный класс расформировали. Там Иван (имена всех героев изменены, — прим. Ред) вместе с еще несколькими ребятами заслужили дурную славу.

— Иван практически сразу эту дурную славу о себе стал оправдывать. Начались оскорбления наших детей, мальчик матами обращался в их адрес, срывал уроки, портил вещи, дети приходи с исписанными тетрадями. Но самое страшное, что у ребёнка регулярно происходят вспышки неконтролируемой агрессии из-за того, что на него якобы кто-то не так посмотрел или не то сказал, — рассказала amic.ru мама одного из школьников Лариса.

По словам родителей, задирать других детей мальчик начал еще в начальных классах. Однажды Иван так сильно избил девочку, что та попала в больницу с сотрясением. А на одного из своих одноклассников он напал в раздевалке с ножом для пластилина и изрезал мальчику лицо и шею. Совсем недавно Иван избил еще одно одноклассника, сломав ему нос в двух местах.

Родители обращались в администрацию школы с просьбой решить проблему и обеспечить безопасность учеников. Но, по их словам, должной реакции от директора не было.

— Мы знаем, что школьный психолог рекомендовал ребёнку пройти медико-психологическую экспертизу. Значит, какие-то показания к этому были. Выполнена ли эта рекомендация, нам неизвестно. Мы пытались разговаривать с мамой Ивана, но тоже безрезультатно. Ответ у неё всегда один: ваши дети сами виноваты, всё было не так. А мы боимся за наших детей, — рассказала ещё одна мама, Раиса.

По словам родителей, мать Ивана стоит за своего сына горой. И если ее ребёнку кто-то из детей дает хотя бы словесный отпор — тут же пишет заявление в комиссию по делам несовершеннолетних на такого ребёнка. Некоторые семьи успели побывать в полиции для дачи объяснений ещё в начальной школе.

В барнаульском комитете по образованию пояснили, что отчислить Ивана за многократные дисциплинарные проступки могут, начиная с 15-летнего возраста. Но сделать это могут только с согласия родителей подростка.

В комитете добавили, что если в действиях директора лицея выявят нарушения законодательства, то ему будет грозить дисциплинарное наказание.

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