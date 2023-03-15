«Тренируюсь вместе с дочками»: многодетная мама из Новосибирска стала тренером по воздушной атлетике

Оксана занимается воздушной атлетикой более 15 лет. Фото: ЧС-ИНФО

Многодетная мама из Новосибирска Оксана Голуб делает воздушную атлетику популярным видом спорта. Помогает ей в это семья: муж и четверо детей. Все они так или иначе заняты в воздушной атлетике и помогают матери в студии. А началось более 15 лет назад, когда Оксана решила попробовать себя в пол-дэнс.

— Поначалу пол-денс был больше увлечением, но, проучившись год, я поняла, что у меня действительно получается, но самое главное — это именно то, чем я хотела действительно заниматься дальше на профессиональном уровне», рассказала Оксана в беседе с ЧС-ИНФО. — Это боль, это стертые ноги, мозоли, но конечный результат всегда дарил удовлетворение от того, что я смогла и чему научилась.

Через несколько лет Оксана стала профессиональным спортсменом и созрела до тренера. В 2009 году вместе с подругой она решила открыть студия пилонного мастерства. Постепенно в студии начали появляться новые направления: воздушная гимнастика, акробатика, stretch-пластика. За 15-летнюю существования школы из нее вышли более тысяч воздушных гимнастов.

Семья Оксаны также заняты в воздушной атлетике. Ее муж создает и отвечает за все снарядами воздушных артистов в школе, он технический директор. Старший сын — помогает в качестве звукорежиссёра на выступлениях спортсменов. Старшая дочь — титулованная спортсменка в воздушной атлетике, две младшие дочери тоже увлечены этим спортом.

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