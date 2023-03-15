В мэрии рассказали, как будут отмечать 9 мая в Новосибирске 2023

В 2023 году День Победы в Новосибирске планируется отмечать в полном объеме. Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП»

В 2023 году День Победы в Новосибирске планируется отмечать в полном объеме — должны состояться все традиционные мероприятия. КП-Новосибирск спросила вице-мэра города и главу департамента культуры, спорта и молодежной политики Анну Терешкову о программе на 9 мая.

— У нас планируется провести все традиционные мероприятия. По традиции, стартуют они у нас 8 мая — с акции «Свеча памяти» на Монументе Славы. Уже на 9 мая у нас запланирован, само собой, парад, шествие Бессмертного полка, праздничные концерты и другие мероприятия, — пояснила Анна Терешкова.

Состоится в День Победы и салют. В городе его планируется провести на площади Ленина после концертов, а военный салют по традиции пройдет на набережной.

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