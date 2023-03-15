Напиток бодрости: новосибирцы рассказали, сколько денег тратят на кофе

60% новосибирцев тратят на покупку кофе до одной тысячи рублей в месяц. Фото: Вадим ПОПОВ

60% новосибирцев тратят на покупку кофе до одной тысячи рублей в месяц. Об этом говорит исследование, проведенное онлайн-сервисом по управлению здоровьем Budu и «Зарплатой.ру».

Еще 37% местных жителей готовы ежемесячно отдавать от одной до трех тысяч рублей за напиток бодрости.

− 48% новосибирцев признались, что не могут ни дня провести без чашки кофе (а то и нескольких). Еще 45% пьют кофе периодически, по мере необходимости, − показало исследование.

Многие пьют кофе в первой половине дня – утром перед работой или же днем до обеда. Интересно, что у 35% респондентов кофе заменяет полноценный завтрак.

Почему новосибирцы отдают предпочтение именно этому напитку? Для 68% сибиряков это особый ритуал, приносящий истинное удовольствие. 67% таким образом хотят взбодриться. 40% ответили, что кофе поднимает им настроение. Четверть опрошенных при помощи кофеина пытаются улучшить свое состояние. Еще 25% пьют кофе за компанию с коллегами, а 15% − чтобы скоротать время.

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