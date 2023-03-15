В Новосибирской области снизили грузоподъемность двух ледовых переправ

Грузоподъемность двух ледовых переправ в Ордынском районе снизили до пяти тонн.
Фото: Николай Александров
Грузоподъемность двух ледовых переправ в Ордынском районе снизили до пяти тонн. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Новосибирской области в среду, 15 марта.
Как объяснили в МЧС, это связано с весенней оттепелью и изменением структуры льда. Речь идет о ледовых переправах в направлениях «Спирино − Чингис» и «Ордынское − Нижнекаменка».
− Напоминаем, с 1 марта 2023 года выезд на любом виде транспорта на ледовое покрытие водоемов запрещен! Движение на автомобилях безопасно лишь на официально действующих ледовых переправах, − подчеркнули в МЧС.
Нарушителям грозит предупреждение или штраф.
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