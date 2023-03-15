В новосибирском Толмачево на шесть часов задерживают рейс до Иркутска

Самолет принадлежит авиакомпании NordStar.
Фото: Александр ГЛУЗ
В среду, 15 марта, рейс Новосибирск – Иркутск не вылетел вовремя. Информация размещена на сайте аэропорта Толмачево.
Самолет принадлежит авиакомпании NordStar. Он должен был вылететь в 16:05 по местному времени. Однако рейс задержали на шесть часов.
− Расчетное время: 22:10, 15.03, − указано в онлайн-табло.
В 20:06 началась регистрация на рейс. Посадка на борт будет производиться в 21:30.
С чем связана задержка вылета − неизвестно.
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