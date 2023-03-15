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НовостиОбщество15 марта 2023 13:29

В новосибирском Толмачево на шесть часов задерживают рейс до Иркутска

Самолет должен был вылететь в 16:05
Анастасия ХРОМЫХ
Самолет принадлежит авиакомпании NordStar.

Самолет принадлежит авиакомпании NordStar.

Фото: Александр ГЛУЗ

В среду, 15 марта, рейс Новосибирск – Иркутск не вылетел вовремя. Информация размещена на сайте аэропорта Толмачево.

Самолет принадлежит авиакомпании NordStar. Он должен был вылететь в 16:05 по местному времени. Однако рейс задержали на шесть часов.

− Расчетное время: 22:10, 15.03, − указано в онлайн-табло.

В 20:06 началась регистрация на рейс. Посадка на борт будет производиться в 21:30.

С чем связана задержка вылета − неизвестно.

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