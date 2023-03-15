Мэрия Новосибирска запустила опрос о благоустройстве Инюшенского бора

Жителей Новосибирска пригласили обсудить проектирование Инюшенского бора. Фото: управление по благоустройству общественных пространств
Жителей Новосибирска пригласили обсудить проектирование Инюшенского бора. О проведении опроса сообщили в мэрии города.
− Территория для благоустройства ограничена улицей Выборной, рекой Камышенкой и частным сектором площадью 28,62 гектаров, − уточнили в муниципалитете.
Ответить предстоит на 11 вопросов. Принять участие в опросе можно до 5 апреля.
У новосибирцев поинтересовались, какие объекты они хотят видеть на территории бора. Среди вариантов ответа: эстрада для мероприятий, различные арт-объекты, детская игровая площадка, спортплощадка, общественные туалеты, а также места для кормления белок и птиц. Можно выбрать сразу несколько предлагаемых вариантов.
Кроме того, местным жителям предложили рассказать, чем бы они хотели заниматься на этой территории и какие проблемы они могут выделить.
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