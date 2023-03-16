«Протащили моего отца и скрылись»: новосибирец обвинил подростков в черных масках в ДТП

Со школьника брали объяснительную в ГИБДД. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Новосибирский водитель обвинил подростков в ДТП. Как утверждает мужчина, он ехал за сыном в детский сад, когда в него въехала белая «Жигули».

- В машине были одни подростки. Они начали скрываться, и я поехал за ними. Остановил в ближайшем дворе. На вопросы, кто водитель, у кого права, есть ли страховка, не отвечали, а при попытках заснять их на камеру телефона начали себя агрессивно вести и кричать «доставай волыну», - пишет пострадавший в группе «Город Обь онлайн».

Как утверждает мужчина, договориться на месте с парнями не получилось. Они стали предлагать поехать в город Обь, якобы там с ним смогут рассчитаться.

- Я не поехал с ними и позвонил отцу. Когда он пришел, то открыл водительскую дверь и попытался вытащить водителя, с заднего сидения начали кричать «гони, гони». По итогу, протащили моего отца несколько метров и скрылись, - продолжает рассказ водитель. – Я буду обращаться в суд.

КП-Новосибирск нашли подростка, сидевшего за рулем. Он рассказал свою версию произошедшего.

- Мы предложили ему поехать в город Обь и думали, что по дороге сможем скрыться. Машину я купил сам, накопил деньги с подработки. Никакой «волыны» у нас не было, просто пугали. И да, я ездил в ГИБДД и писал объяснительную. Меня поставили на учет в ПДН, - рассказал КП-Новосибирск школьник-водитель.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber