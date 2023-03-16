Задержали его в BMW: лже-водопроводчик из Новосибирска украл 212 тысяч рублей у пенсионерки в Барнауле

Рецидивист уже был судим за кражу. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Новосибирский рецидивист украл сбережения у 83-летней пенсионерки в Барнауле под видом проверки труб. Об этом сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю:

Кража произошла в одном из домов Октябрьского района города Барнаула. Около 17 часов дня незнакомец постучался к 83-летней бабушке и предложил проверить трубы. Мужчина зашел в квартиру, отдал женщине некий «специальный прибор» и сказал несколько минут подержать у трубы. Пенсионерка отвлеклась, в это время подозреваемый достал из шкафа 212 тысяч рублей.

- Пенсионерка обратилась в полицию, в городе провели план «Перехват». В этот же день наряд ДПС задержал разыскиваемый автомобиль BMW с подозреваемым. Задержанным оказался 30-летний житель Новосибирска, ранее судимый за кражи. Полицейские обнаружили у него 110 тысяч рублей, остальные деньги он успел потратить, – сообщили в полиции Алтайского края.

Следователи возбудили уголовное дело о краже с причинением значительного ущерба гражданину. Подозреваемого задержали, а сотрудников ДПС наградили грамотами за оперативную работу.

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