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НовостиОбщество15 марта 2023 11:19

Жителей Новосибирска предупредили о магнитной буре 16 марта

Метеозависимые люди могут почувствовать ухудшение состояния
Анастасия ХРОМЫХ
Специалисты прогнозируют слабую бурю – уровня G1.

Специалисты прогнозируют слабую бурю – уровня G1.

Фото: Иван МАКЕЕВ

В четверг, 16 марта, Новосибирск накроет магнитная буря. Информация опубликована на сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

Специалисты прогнозируют слабую бурю – уровня G1. Геомагнитное поле будет возмущенным примерно с 7 утра до часу дня. При этом вероятность сильного магнитного шторма составляет всего 15%.

В этот период самочувствие метеозависимых людей может ухудшиться. Возможны сильные головные боли, слабость и головокружения. Стоит отказаться от чрезмерных физических нагрузок.

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