Жителей Новосибирска предупредили о магнитной буре 16 марта

Специалисты прогнозируют слабую бурю – уровня G1.
Фото: Иван МАКЕЕВ
В четверг, 16 марта, Новосибирск накроет магнитная буря. Информация опубликована на сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.
Специалисты прогнозируют слабую бурю – уровня G1. Геомагнитное поле будет возмущенным примерно с 7 утра до часу дня. При этом вероятность сильного магнитного шторма составляет всего 15%.
В этот период самочувствие метеозависимых людей может ухудшиться. Возможны сильные головные боли, слабость и головокружения. Стоит отказаться от чрезмерных физических нагрузок.
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