Жителей Новосибирска предупредили о магнитной буре 16 марта

Специалисты прогнозируют слабую бурю – уровня G1. Фото: Иван МАКЕЕВ

В четверг, 16 марта, Новосибирск накроет магнитная буря. Информация опубликована на сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

Специалисты прогнозируют слабую бурю – уровня G1. Геомагнитное поле будет возмущенным примерно с 7 утра до часу дня. При этом вероятность сильного магнитного шторма составляет всего 15%.

В этот период самочувствие метеозависимых людей может ухудшиться. Возможны сильные головные боли, слабость и головокружения. Стоит отказаться от чрезмерных физических нагрузок.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber