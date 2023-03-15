«Никогда туда больше не приду!»: сибирячку возмутила собака, доедавшая из тарелки хозяйки в кафе

По словам посетительницы, собака доедала из тарелки хозяйки. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жительницу Новосибирска возмутила собака, доедавшая из тарелки хозяйки. Инцидент произошел в одном из кафе в центре города. Об увиденном посетительница написала на сайте Flamp.

- Женщина пришла с собакой, усадила ее на диван рядом и после того, как поела сама, поставила тарелку на диван и собака оттуда доедала, - пишет возмущенная сибирячка.

По словам женщины, никто из персонала на это не отреагировал.

- Это был последний раз, когда я посещала ваше заведение. Я не желаю видеть животных в местах, где их априори быть не должно. И тем более, есть из посуды после собак, - резюмирует посетительница.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber