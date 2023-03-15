«Никогда туда больше не приду!»: сибирячку возмутила собака, доедавшая из тарелки хозяйки в кафе

По словам посетительницы, собака доедала из тарелки хозяйки.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Жительницу Новосибирска возмутила собака, доедавшая из тарелки хозяйки. Инцидент произошел в одном из кафе в центре города. Об увиденном посетительница написала на сайте Flamp.
- Женщина пришла с собакой, усадила ее на диван рядом и после того, как поела сама, поставила тарелку на диван и собака оттуда доедала, - пишет возмущенная сибирячка.
По словам женщины, никто из персонала на это не отреагировал.
- Это был последний раз, когда я посещала ваше заведение. Я не желаю видеть животных в местах, где их априори быть не должно. И тем более, есть из посуды после собак, - резюмирует посетительница.
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