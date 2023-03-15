В Новосибирске девушка наворовала товаров в магазине на 100 тысяч рублей

Девушка много раз совершала кражи в магазине. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирске достаточно распространена тема женского воровства. В агентстве безопасности «Гвардия» вспомнили самые яркие случаи с участием представительниц прекрасного пола. Так, например, одна из местных жительниц наворовала товаров в магазине на 100 тысяч рублей. Подробностями с КП-Новосибирск поделилась представитель АБ «Гвардия» Наталья Федорова.

«Героиней» истории стала молодая рыжеволосая девушка. Она много раз совершала кражи в магазине. Зимой этого года воровку поймали с поличным. На место сразу же прибыли гвардейцы.

− Когда ее задержали, то для начала предложили компенсировать причиненный ущерб. Посчитали – оказалось, что в течение какого-то периода времени она наворовала на 100 тысяч рублей. Девушка достала карту и оплатила без всяких проблем. После этого ее были вынуждены отпустить, − рассказала КП-Новосибирск Наталья Федорова.

Наталья отметила − этот случай примечателен тем, что кражи совершала состоятельная сибирячка. Ведь она имела при себе 100 тысяч рублей для единовременного платежа.

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