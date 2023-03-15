Мнения разделились: новосибирцы высказались об увековечивании имени космонавта Анны Кикиной

Новосибирцы высказались об увековечивании имени космонавта Анны Кикиной. Фото: SpaceX.

В Новосибирске планируют увековечить имя Анны Кикиной – первого новосибирского космонавта, побывавшего на МКС. Об этом ранее сообщил мэр города Анатолий Локоть. По его словам, в Новосибирске создадут комитет по увековечиванию имени Кикиной.

От горожан, по данным градоначальника, уже поступали разные варианты. Они предлагали назвать в честь Кикиной школу или планетарий, улицу и т.д. Также некоторые говорили, что Кикиной нужно присвоить звание почетного жителя города.

КП-Новосибирск спросила читателей, что они думают на этот счет. Мнения разделились. Многих возмутило, что имя Кикиной хотят увековечить в городе наряду с именем Покрышкина.

– Сравнивать Покрышкина с какой-то девушкой, которую свозили в космос, давайте еще актрису, которая там была, сравним с Чкаловым! – возмутился читатель.

Многие, напротив, уверены, что имя Анны Кикиной необходимо увековечить

– Возмущаются те, кто завидуют. У них ни духа, ни здоровья на космос не хватит!

– Надо увековечить имя и обязательно! – ответили другие читатели.

Люди напоминают, что Анна - единственная, кто побывал в космосе от Новосибирска. Поэтому только ради этого стоит увековечить ее имя в городе, уверены новосибирцы.

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