Мэр Новосибирска рассказал, когда до Толмачёво запустят аэроэкспресс

В Новосибирске до Толмачёво хотят запустить электричку.
Фото: Виктория МИНАЕВА
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть рассказал о планах запуска электрички до аэропорта Толмачёво. Об этом градоначальник высказался в эфире «Радио России».
Так, по словам мэра, продлить городскую электричку в Новосибирске следует по примеру Москвы. Необходимые железнодорожные пути сейчас уже есть и остаётся только дождаться ответа об участии в этом проекте РЖД.
Конкретные сроки проекта пока не озвучивают. Кроме того, как ранее отмечал губернатор Андрей Травников, для этого также нужно будет построить второй путь железнодорожного моста.
Планируется, что в конечном итоге электричка соединит вокзал «Новосибирск-Главный» и аэропорт «Толмачево»
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