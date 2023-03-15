Мэр Новосибирска рассказал, когда до Толмачёво запустят аэроэкспресс

В Новосибирске до Толмачёво хотят запустить электричку. Фото: Виктория МИНАЕВА

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть рассказал о планах запуска электрички до аэропорта Толмачёво. Об этом градоначальник высказался в эфире «Радио России».

Так, по словам мэра, продлить городскую электричку в Новосибирске следует по примеру Москвы. Необходимые железнодорожные пути сейчас уже есть и остаётся только дождаться ответа об участии в этом проекте РЖД.

Конкретные сроки проекта пока не озвучивают. Кроме того, как ранее отмечал губернатор Андрей Травников, для этого также нужно будет построить второй путь железнодорожного моста.

Планируется, что в конечном итоге электричка соединит вокзал «Новосибирск-Главный» и аэропорт «Толмачево»

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