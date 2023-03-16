Солнце сменится снегопадом в Новосибирске на 16 марта

В Новосибирске пойдет снег. Фото: Алексей БУЛАТОВ

16 марта в Новосибирске погода переменится: вместо яркого солнца будет пасмурное небо и снегопад.

— Ночью будет -4…-6 градусов, днем 0…+2. Ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, утром местами небольшой снег. На дорогах сильная гололедица. Юго-западный ветер подует со скоростью 3-8 метров в секунду, — сообщает Западно-Сибирский гидрометцентр.

По Новосибирской области ночью будет -4…-9, местами до -15, днем -2…+3. Будет переменная облачность, местами небольшой снег, днем с мокрым снегом. На дорогах сильная гололедица.

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